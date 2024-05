Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye renouvelle son engagement en faveur de la Liberté de Presse

À l'occasion de cette journée consacrée à la liberté de la presse, le Président Bassirou Diomaye FAYE a réitéré son engagement en faveur de la liberté de la presse au Sénégal. Considérant cette liberté comme étant la pierre angulaire des sociétés démocratiques, il a souligné son importance cruciale dans le maintien d'une société informée, engagée et participative.



« La liberté de presse, véritable pierre angulaire des sociétés démocratiques, garantit que chaque citoyen reste informé, engagé, et participe activement aux débats essentiels qui façonnent notre avenir commun. Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie. » a déclaré PR Bassirou Diomaye FAYE.



A rappeler que le Sénégal a enregistré une progression modeste dans le classement de Reporters sans frontières (RSF) en 2024, gagnant 10 places pour atteindre la 94e position mondiale.

En comparaison, le pays occupait la 73e place en 2022.