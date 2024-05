Affaire- APROSI : le cabinet Scat international donne sa version des faits

​S'estimant diffamé dans une enquête mené par PressAfrik, le cabinet de contrôle Scat international a tenu à livrer sa version des faits. Son directeur général, Madièye Ndiaye Guèye et son président de conseil d'administration Abdoulaye Sène ont tour à tour livré leur version des faits. Pour eux, leur cabinet Scat international n'est ni de près et ni de loin mêlé à une affaire de décompte de l'APROSI. A ce sujet, soulignent-ils, c'est Scat international qui est lésé puisque la société court toujours derrière son reliquat que lui doit l'APROSI et son directeur général, Momath Ba. Vidéo.

Babou Diallo

