Couverture du procès Khalifa Sall : Une lettre au CORED et au CNRA pour mettre en garde contre "l'excès de zèle" du Dg de la Rts

Le procès de Khalifa Ababacar Sall et de ses co-accusés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar va s'ouvrir demain, en audience spéciale au tribunal de Dakar. Et pour l'occasion, les proches collaborateurs du maire de Dakar ont pris pour prétexte la sortie du Dg de la Rts dans l'émission "Afrique Presse" du 16 novembre dernier diffusée sur TV5, pour alerter les organes régulateurs du paysage médiatique sénégalais.

En effet, Racine Talla qui parlait sous la casquette du Directeur général de la télévision nationale sénégalaise, affirmait publiquement que "le maire de Dakar Khalifa Sall a détourné de l’argent public en usant de fausses facture. Citant le rapport confidentiel de l’Inspection Générale d’Etat, il a parlé de 30 millions pompés chaque mois de la paierie municipale qui s’est finalement transformé en cache".

Des affirmations que les "Khalifistes" trouvent d'une extrême gravité.

"De tels propos sont irresponsables pour un simple citoyen armé de bonne foi et de bon sens. Ils deviennent dangereux lorsqu’ils sortent de la bouche d’un haut fonctionnaire sensé comprendre le fonctionnement des corps de contrôle de l’Etat comme l’IGE mais aussi les principes de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction. De tels propos sont d’une extrême gravité lorsqu’ils sont tenus par le directeur général de la RTS. L’attitude de Monsieur Talla inspire de notre part quelques réserves. En effet, nous avons de sérieuses craintes sur l’impartialité de la RTS dans la couverture du procès et nous craignons à juste titre une manipulation de l’information", ont-ils déploré dans la lettre adressée au président du Cored Bakary Domingo Mané et au président du Cnra Babacar Touré.



Les "Khalifistes" d'avertir : "S’il a pu utiliser un plateau de télévision étrangère pour tenir pareils propos, il peut user de son pouvoir et de sa position partisane pour ternir l’image de Khalifa Sall et de l’institution municipale à travers la RTS"