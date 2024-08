Couverture sécuritaire du Gamou de Tivaouane : 3000 agents de polices seront mobilisés

« Nous allons déployer 3000 policiers, qui vont prendre en charge l’intégralité du périmètre communal. Une grande partie sera en tenue bien entendu, mais nous veillerons à déployer beaucoup de policiers en civil afin d’aider les pèlerins à passer un Gamou dans les meilleures conditions de sécurité. Nous avons déjà décidé de prendre en charge les gens depuis la gare routière de Tivaouane où ils vont débarquer jusqu’au niveau des différentes esplanades de mosquées afin que les pèlerins qui sont à Tivaouane sentent que l’Etat a sécurisé la ville sainte », a soutenu le gouverneur dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Le gouverneur a aussi laissé entendre qu’«on n’a pas souvent l’habitude de noter des agressions proprement dites à Tivaouane, et ce qui fatigue les pèlerins, c’est le phénomène du pickpocket. Des gens qui viennent à Tivaouane, pas pour le Gamou, pas pour des activités religieuses, mais pour pouvoir déposséder d’honnêtes citoyens soit de leurs téléphones, soit de leur argent».

Il juge cette situation «inacceptable» et promet de sévir : «L’Etat ne baissera pas les bras pour ça. Les instructions nécessaires ont été données au Commissaire de Tivaouane et à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité d’augmenter le nombre d’agents en civil, à la mosquée, aux abords de la mosquée et sur l’ensemble des lieux où il y aura de l’affluence, afin de faire face à ce phénomène du pickpocket. »

1000 branchements seront réalisés

Il se dit certain qu’« avec le dispositif que nous avons arrêté, nous ferons, cette année, des résultats qui n’ont jamais été connus par le passé».

Pour l’assainissement, 75 camions de vidange vont être mis à la disposition des organisateurs. « Selon les techniciens, ce nombre de camions peut quand même gérer le Gamou depuis son commencement jusqu’à son terme, avec, donc, des citernes qui vont intervenir pour pouvoir aider les différents ménages », rassure le gouverneur.

Il annonce aussi que « les équipes de la Sonaged, renforcées par celles de la mairie et de l’Ucg, ainsi que les familles riveraines, travailleront à rendre propre la ville sainte de Tivaouane.»

En ce qui concerne la Senelec, « des engagements ont été pris », de même que du côté de la Sen’Eau, avec « 1000 branchements qui seront réalisés et qui vont aider ceux qui en ont besoin »

En plus, « les 350 points d’eau de rue vont aider les pèlerins à pouvoir passer un Gamou dans des conditions acceptables », insiste M. Baldé de la Sen ’Eau. « Il ne faut surtout pas dormir sur vos lauriers, car dans ce type d’événement, il nous faut relever le niveau de vigilance dans l’engagement à accomplir les missions qui sont les nôtres, c’est extrêmement important », lance-t-il à l’endroit de ses collaborateurs.

