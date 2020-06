Covid-19/Allègement des mesures : Aly Ngouille Ndiaye et Me Youm face à la presse ce jeudi

Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Youm (respectivement ministre de l'Intérieur et ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement) feront face à la presse demain, jeudi 4 juin 2020 pour parler des questions de l'allègement des mesures retenues dans le cadre du couvre-feu et des transports interurbains.



Selon Libération online qui donne l'information, l’heure du point de presse conjoint sera communiquée incessamment.