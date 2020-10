Covid-19 - L'Association des opérateurs économiques et tenanciers de bars-restaurants annonce une marche

Face à la presse ce mercredi 30 septembre 2020, l'Association des opérateurs économiques et tenanciers de bars-restaurants du Sénégal explique ne pas comprendre le fait que les bars restent toujours fermés, alors que tous les secteurs ou presque ont redémarré leurs activités avec la levée des restrictions.



"La Covid 19 était un prétexte pour fermer nos établissements. Aucune action allant dans le sens de la prise en charge de nos doléances, par l'autorité, n'a été menée alors que certains de nos membres ont fait faillite ou ont été obligés de licencier leurs employés; d'autres sont tournés devant les tribunaux et beaucoup n'ont plus de quoi nourrir leurs familles. Nous sommes victimes d'un manque de respect et d'une absence totale de considération de la part de l'autorité. Comment l'autorité peut-elle encore maintenir nos établissements fermés ?", s'interroge le porte-parole de l'association Pierre Ndiaye.



Il réclame la reprise officielle de leurs activités afin de ne pas souffrir du manque d'harmonisation des autorités régionale et départementales. Le porte-parole de souligner: "Nous voulons que l'autorité comprenne que nous n'accepterons plus d'être utilisés comme boucs émissaires", et annonce qu'une marche de protestation sera organisée dans les jours à venir.



"Si l'Etat ne développe pas des mécanismes post-Covid 19 pour permettre à tous les pans de l'économie de reprendre sereinement leurs activités, il y a problème. Dans le but de dénoncer la discrimination, l'injustice, le manque de respect et de considération, nous allons organiser une marche très prochainement"; conclut-il.