Covid-19 - Le Secrétaire général de l'ONU prédit des millions de morts en Afrique

Alors que la pandémie du nouveau Coronavirus continue de gagner du terrain et que plus de 25 000 personnes sont mortes dans le monde, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lance un appel sur RFI et France 24 pour un sursaut mondial dans la lutte contre la propagation virus en Afrique, il est encore temps selon lui d’éviter « des millions de morts ». dans ce continent, si on produit un effort gigantesque. Il a aussi parlé de la mobilisation de 3000 milliards de dollars pour freiner la pandémie dans le monde. Regardez l'interview en duplex qu'il a accordée aux deux chaines d'informations françaises.