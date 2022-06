Covid-19: deux (2) nouveaux cas rapportés ce mercredi à Thiès

La région de Dakar ne compte pas de cas lié à la maladie du coronavirus ce mercredi 8 juin. Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale les deux nouveaux cas, tous communautaires sont enregistrés dans la région de Thiès.



Les deux nouvelles infections proviennent des 761 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,26%.



La même source informe qu'un patient suivi contrôlé négatif et déclaré guéri. Et qu'aucun cas de décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures.



A ce jour, 86 142 cas ont été déclarés positifs dont 84 164 guéris, 1967 décédés, et donc 10 sous traitement.



Le nombre total de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19 au Sénégal est de 1 482 462.