Covid-19: deux (2) nouveaux décès et 135 nouvelles contaminations annoncés ce jeudi

Deux (2) nouveaux décès et 135 nouvelles contaminations à la covid-19 ont été annoncés ce jeudi par le ministère de la Santé et de l’action sociale dans son bulletin quotidien.



« Sur 2024 tests réalisés, 135 nouveaux cas sont revenus positifs. Il s’agit de 61 cas contacts et 74 cas issus de la transmission communautaire », informe le ministère de la Santé, qui a annoncé la guérison de 58 patients.



Onze (11) patients sont admis dans les différents services de réanimation.



A ce jour, 43 263 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 41 487 guéris 1 168 décès 607 sous traitement. Su l’ensemble du territoire national, 529 420 ont été vaccinées.