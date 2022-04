Covid-19 : dix (10) nouveaux cas rapportés ce samedi

Le point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale, consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal fait état de dix (10) nouveaux cas de coronavirus, ce samedi 2 avril 2022, sur 1 196 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,83%.



Toutes ces nouvelles contaminations sont des cas sont issus de la transmission communautaire enregistrés dont sept (7) dans la région de Dakar et trois (3) dans les régions.



Sept (7) patients suivis, ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, aucun cas grave pris en charge par les services de réanimation. La même source d'ajouter qu’aucun décès n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures et l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.



A ce jour, 85.911 cas ont été déclarés positifs dont 83.910 guéris 1 965 décès 32 sous traitement, 1 462 641 personnes ont été vaccinées.