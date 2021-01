Covid-19: l’administration pénitentiaire suspend encore les visites aux prisonniers

L’administration pénitentiaire a encore suspendu les visites aux détenus et prisonniers des Maisons d’arrêt et de correction. Ce, à cause de la recrudescence des cas de Covid-19 notée ces deux derniers mois au Sénégal. La nouvelle mesure va entrer en vigueur dès le lundi 18 janvier, selon le communiqué de la Direction de l’administration pénitentiaire.



Toutefois, cette dernière précise que l’entrée des plats venant de l’extérieur reste toujours valable les week-ends. (Document)



AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">