Covid-19: la FIBA lève la suspension de ses compétitions

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a décidé de lever la suspension de toutes les compétitions FIBA prononcée le 13 mars 2020. Cela fait suite à la lecture du rapport de la dernière réunion du Groupe de consultation médical de l'instance dirigeante, indique le communiqué.



La reprise des compétitions FIBA (basket-ball et 3X3) sera basée sur le calendrier révisé confirmé par le Comité exécutif de la FIBA en avril, ainsi que les calendriers des compétitions continentales et sous-continentales jeunesse et des clubs approuvés en conséquence par les Comités régionaux, après consultation auprès du Groupe de consultation médical de la FIBA. Celui-ci a pris en compte les meilleures pratiques des ligues professionnelles qui ont déjà repris la compétition récemment et il a récolté de nombreux protocoles sanitaires.



Afin d’aider les fédérations nationales et les ligues dans la planification du retour au jeu dans les mois à venir, en plus des lignes directrices éditées le 26 mai, la FIBA rendra disponibles les différents protocoles de reprise à ses membres et elle continuera à fournir des conseils par l’intermédiaire de la Commission médicale de la FIBA.



"Le respect des décisions prises par les autorités publiques et la conformité aux règles et lignes directrices édictées par la FIBA sont capitaux pour la santé et la sécurité de nos joueurs, coachs, officiels et fans."



La FIBA poursuit son évaluation quotidienne de la situation en lien avec la pandémie de COVID-19 et compte communiquer régulièrement les éventuels changements concernant ses compétitions.