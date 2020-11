Boxe: Tony Yoka, victime d’une fracture de la main droite, ne va pas combattre en Décembre

Pause forcée pour Tony Yoka. Le boxeur français, vainqueur aux points ce vendredi à Nantes face à l'Allemand Christian Hammer, annonce ce samedi qu'il souffre d'une fracture d'une main et ne pourra pas combattre en décembre. Il devait affronter le Croate Petar Milas pour la ceinture de l'union européenne chez les poids lourds.



"Merci à tous pour vos messages et vos encouragements hier, écrit Tony Yoka sur Instagram. Ça a été un combat dur face à un adversaire compliqué mais on en sort grandi. Malheureusement, je ne pourrai pas boxer en décembre car j’ai une fracture à la main. Donc on va prendre le temps de soigner tout ça et je vous annonce vite la suite. Je suis 12e mondial maintenant, on se rapproche."



L'objectif top 10 repoussé

Tony Yoka espérait se rapprocher du top 10 d'ici à la fin de l'année 2021, "pour proposer de gros combats en 2021. Mais il va devoir attendre. "C'était un adversaire dur, robuste, avait analysé le Français après sa victoire aux points vendredi soir à Nantes. Il fallait passer ce test haut la main. On savait que ce ne serait pas évident, qu'il allait me rentrer dedans, pourrir le combat. Mais j'ai répondu présent. C'était compliqué mais ça m'a fait du bien de faire 10 rounds, je sais que j'ai la distance. Je suis satisfait de la prestation de ce soir. J'avais besoin de me tester dans la dureté et la durée. La conquête du titre mondial passe par ce type de combats."



RMC Sport