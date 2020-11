Formule 1: Romain Grosjean miraculé après un très violent accident lors du Grand Prix de Bahreïn

Énorme frayeur pour Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn. Dans les premiers virages, le pilote français de l'écurie Haas a été pris dans un accrochage. Sa monoplace a quitté la piste et s'est enflammée après avoir heurté violemment un rail de sécurité.



Par miracle, Grosjean a pu quitter sa voiture, littéralement coupée en deux, et s'est extrait lui-même des flammes. Il a été transporté en ambulance vers le centre médical du circuit, puis héliporté vers un hôpital militaire.



De longues secondes au milieu des flammes

Auparavant, les images des diffuseurs, dont Canal +, l'avaient montré debout, soutenu par les équipes d'intervention, après être resté de longues secondes au milieu des flammes. Romain Grosjean souffrirait de brûlures aux pieds et aux mains, ainsi que de fractures aux côtes mais, selon son patron d'écurie Günther Steiner, il est « onscient et va bien ».



La course a été interrompue, tous les pilotes sont rentrés aux stands et, plus d'une heure après, elle n'avait toujours pas repris.



L’Equipe