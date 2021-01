Covid-19: le Maroc reçoit deux millions de doses du vaccin d'AstraZeneca

Au ministère de la Santé, c'est le soulagement, certains parlent même de « miracle ». Ce vendredi, le Maroc a enfin reçu ses premiers vaccins contre le Covid-19. Deux millions de doses, produites par le laboratoire AstraZeneca et acheminées depuis l'Inde, qui permettront de vacciner 1 million de Marocains.



Le top départ de la campagne de vaccination sera donné à l'hôpital Avicenne de Rabat dès le début de la semaine prochaine. Les premières injections seront réalisées sur le personnel soignant et les forces de l'ordre. A l'origine, le Royaume espérait entamer cette campagne en décembre dernier, avec le vaccin chinois conçu par Sinopharm, qui n'a encore envoyé aucune dose au Maroc.



Au total, les autorités marocaines ont commandé 65 millions de doses de vaccins auprès d'AstraZeneca et de Sinopharm, pour vacciner 80% de sa population adulte, soit 20 millions de personnes.



Mais, le Royaume reste dépendant des calendriers de productions et de livraisons des laboratoires ; et devra revoir ses commandes à la baisse. Dans les prochains jours, AstraZeneca devrait livrer huit autres millions de doses, tandis que Sinopharm pourrait faire un premier envoi de 500 000 doses.