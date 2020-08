Covid-19 : le taux de létalité de la région de Diourbel dépasse le double du taux national

La région de Diourbel (centre), avec 45 décès causés par la Covid-19, a un taux de létalité de 7%, plus que le double du taux de létalité national, a indiqué vendredi à l’Aps son médecin-chef, Mamadou Dieng.



« La létalité de la région de Diourbel est de 7%, soit plus que le double du niveau national », a souligné M. Dieng lors d’une réunion du Comité régional de gestion des épidémies. Selon lui, le taux de létalité, qui indique l’ampleur de la mortalité de la Covid-19, est de 2,7% pour le Sénégal.



Depuis l’apparition du premier cas importé de Covid-19 dans la région de Diourbel, le 11 mars, 683 contaminations et 45 décès ont été recensés dans le territoire régional, selon Mamadou Dieng. Cinq cent soixante-quinze patients, soit 84,18% des personnes infectées, ont guéri de la Covid-19 dans la région, a indiqué le médecin-chef.



Les hommes représentent 59% des cas de Covid-19 recensés, et les femmes 41%, a-t-il précisé, faisant remarquer qu’il y a plus de patients chez les hommes parce que ces derniers se déplacent plus souvent que les femmes.



Diourbel est la troisième région la plus touchée par la pandémie de coronavirus, juste derrière Thiès (1068), qui est largement dépassée par Dakar (7844), a expliqué M. Dieng.