RTS : l’intersyndicale dépose un préavis de grève et menace de boycotter les JOJ

L’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP de la RTS a déposé ce mardi 1er septembre 2026 un préavis de grève. ils préviennent qu’en l’absence de satisfaction de leurs revendications, ils pourraient passer à l’action.





Pour le secrétaire général du SYNPAP de la RTS, Mama Moussa Niang, « le 1er septembre 2026 reste désormais un jour que l’on n’oubliera jamais dans l’histoire de la RTS ». Il affirme que près de mille personnes « courent derrière un accord d’entreprise » depuis plus de deux ans, après sa suspension par le directeur général Pape Alé Niang.





Selon Mama Moussa Niang, l’accord avait été signé avec l’État du Sénégal et avait commencé à être exécuté pendant « 2 à 3 mois » avant d’être arrêté « unilatéralement » par le directeur général. Il affirme également qu’« après cela, plus de 200 employés ont fait des prêts bancaires ». Le syndicaliste dénonce par ailleurs la situation de la RTS, déclarant que « rien ne va dans la gestion de la maison, la comptabilité, la finance, et tout dans l’ensemble ».





Le secrétaire général du SYNPICS section RTS, Youssouf Kaba, estime pour sa part que les travailleurs sont « poussés à bout ». Il dénonce la suspension de l’accord d’entreprise, qu’il qualifie d’« illégale et abusive, sans fondement juridique », et affirme que Pape Alé Niang « n’a pas appelé au dialogue » depuis son arrivée à la RTS. « Cela fait maintenant deux ans que nous nous battons pour rétablir les travailleurs de la RTS dans leurs droits », déclare-t-il.





L’intersyndicale dénonce également le manque de matériel et d’investissement au sein de la RTS. « Il n’y a pas de bon matériel, on ne peut même pas faire un bon direct et pourtant il recrute des gens », affirme Mama Moussa Niang. Youssouph Kaba ajoute que « depuis qu’il est là, il n’a fait aucun investissement sur le matériel et aucun investissement sur le capital humain ».





Les syndicats préviennent qu’en l’absence de satisfaction de leurs revendications, ils pourraient passer à l’action. « Si rien n’est fait, les JOJ, c’est dans 60 jours, certainement, et nous serons obligés de boycotter les JOJ. Ça fait partie de nos plans », prévient Youssou Kaba.

