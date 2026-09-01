Sénégal : une présumée destination majeure pour les espèces migratrices

Le Sénégal a été présenté comme une destination majeure pour les oiseaux et autres espèces migratrices, grâce à la présence de plusieurs sites stratégiques à travers le pays selon la coordinatrice de programmes à l’ONG Wetlands International, Khady Guèye. Elle a indiqué que ces sites ont permis aux espèces migratrices de jouer leur rôle écologique, des informations relayées par l’APS.



“Le Sénégal est une destination majeure pour les oiseaux et autres espèces migratrices, parce que le pays dispose de plusieurs sites stratégiques qui leur permettent de jouer leur rôle écologique”, a-t-elle déclaré.



Mme Guèye est intervenue lors d’un atelier de renforcement des capacités consacré à la communication environnementale, organisé à Ndangane dans la région de Fatick (ouest), à l’intention des professionnels des médias et des créateurs de contenus.



La session, qui s’est déroulée du 31 août au 1er septembre, a porté sur le thème : “Communiquer pour la nature : renforcer le rôle des médias et des créateurs de contenus dans la conservation des zones humides, des oiseaux migrateurs et l’action climatique”.



La rencontre a été initiée par Wetlands International Afrique-Côte occidentale et Golfe de Guinée, en collaboration avec BirdLife International, avec l’appui de l’Initiative internationale pour le Climat (IKI).

Elle a eu pour objectif d’accompagner les professionnels des médias dans la production de contenus fiables, accessibles et attractifs, fondés sur des informations scientifiques crédibles.



Selon Khady Guèye, experte en ornithologie, cette initiative a également permis de mettre en avant l’importance de disposer de sites capables d’accueillir les oiseaux migrateurs et de valoriser leur contribution à la préservation de l’écologie.



“Pour la conservation de la nature, la sensibilisation constitue un maillon essentiel pour inciter les communautés à un changement de comportement, un processus progressif qui nécessite de la patience pour être durable, avec des actions communautaires concertées”, a-t-elle insisté.