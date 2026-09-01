Afrique du Sud : 60 Sénégalais rapatriés au bercail

Soixante Sénégalais, dont 23 enfants et une dizaine de femmes, ont été rapatriés d’Afrique du Sud et sont arrivés lundi 31 août 2026 à l’aéroport de Dakar. Ils ont été accueillis par les autorités sénégalaises, a rapporté l’APS.





D’après le directeur des Sénégalais de l’extérieur, Abdou Karim Cissé, ce rapatriement est intervenu dans un contexte de difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers en Afrique du Sud. « Dès le début des événements, la situation était suivie au niveau du ministère et au niveau du gouvernement. Et à chaque étape, notre ambassadeur rendait compte et faisait le suivi », a-t-il souligné.





Selon M. Cissé, l’ambassade du Sénégal à Pretoria a joué un rôle important dans l’identification et l’accompagnement des Sénégalais souhaitant rentrer au pays.



Un premier groupe de six à sept personnes était déjà arrivé la semaine dernière, tandis que d’autres rapatriements sont prévus dans les prochains jours ou mois. « Il le faut rappeler aussi, ce sont des personnes qui veulent rentrer. C’est un peu la volonté de rentrer qui a poussé l’ambassadeur, avec ses équipes, à les inscrire, à les orienter et à les accompagner », a-t-il précisé.

