Covid-19: les laboratoires Pfizer et Moderna vont augmenter les prix de leurs vaccins

Le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter d’environ 25% et celui de Moderna d'un peu plus de 10%, a révélé le quotidien britannique Financial Times. Pour le gouvernement français cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l’Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leurs vaccins aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen, a réagi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.



Cette hausse des prix intervient alors que l'inquiétude sur la propagation du variant Delta grandit. Les études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Profitant du succès de leur sérum, les deux laboratoires multiplient les contrats et engrangent d'importants bénéfices.



Les deux entreprises ont déjà empoché des milliards de dollars, leurs vaccins étant très recherchés pour leur efficacité contre le Covid-19. Cette situation est dénoncée par Oxfam qui accuse les groupes pharmaceutiques de profiter de leurs monopoles pour gonfler artificiellement les prix. Selon une enquête de cette ONG, l'Union européenne aurait payé 31 milliards d'euros de plus que le coût de production des vaccins.