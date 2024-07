Le Cameroun arrête un jeune activiste après une vidéo critiquant les autorités

Au Cameroun, l'opposition et des leaders de la société civile appellent à la libération d'un jeune activiste, Junior Ngombé, arrêté mercredi 24 juillet et depuis en détention à Yaoundé dans les cellules du secrétariat d'État à la défense (SED). Junior Ngombé avait interpellé les autorités de son pays dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il réagissait à l'interpellation d'un autre activiste camerounais, arrêté au Gabon et extradé ensuite à Yaoundé.

RFI

