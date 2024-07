RDC: un camion-citerne se renverse et pollue gravement la rivière Kelangile, au nord de Lubumbashi

Le bourgmestre de la commune de Fungurume a interdit jusqu'à nouvel ordre de consommer les poissons pêchés aux abords de la rivière Kelangile.



Mais les dégâts ne sont pas qu'environnementaux, car les populations locales, elles aussi, souffrent : la rivière Kelangile est une importante ressource alimentaire et économique, comme l'explique Christian Bwenda, de l'ONG environnementale PremiCongo à Lubumbashi : « Les gens ici ne sont pas raccordés au système de distribution d'eau, la plupart des gens font leurs puits à proximité de cours d'eau. Étant donné que cette eau est maintenant polluée, elle est devenue pratiquement impropre tant pour la consommation que pour les animaux. »



Des dégâts d'autant plus graves que l'interdiction de pêcher n'a pas été entendue de tous. « Les gens se servent de l'eau de la rivière pour les travaux ménagers, poursuit Christian Bwenda. En plus, c'est une rivière qui est poissonneuse. Ils pêchent aussi dedans. Vous imaginez donc quelles sont les conséquences pour la santé de toutes les personnes qui vont consommer le poisson de cette rivière. »



Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit dans la région. Associations et acteurs de la société civile en appellent aux autorités pour dépolluer la rivière.