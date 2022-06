Covid-19: six nouvelles infections rapportées ce mercredi

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce mercredi "six nouveaux cas" de contamination liés à la Covid-19, dont cinq issus de la transmission communautaire et un cas importé. Ces cas ont été enregistrés sur un échantillon de 980 tests virologiques, soit un taux de positivité de 0,61% .



Six patients suivis dans les structures sanitaires et à domicile ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, informe le bulletin quotidien du ministre. Aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour, 86.117 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal dont 84.135 ont guéri de la maladie, tandis que 1.966 en sont décédés. Quinze patients sont encore sous traitement.



1.480.423 personnes se sont fait vacciner contre le coronavirus depuis février 2021, date de lancement de la campagne nationale de vaccination.