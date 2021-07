Covid-19: trois (3) nouveaux décès et 121 nouvelles contaminations mardi

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a enregistré mardi trois (3) décès et annoncé 121 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures. Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 1255 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,64%.



Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 45 cas contacts suivis par les services sanitaires et 76 cas issus de la transmission communautaire.



Le ministère a annoncé que 60 patients suivis ont été déclarés guéris tandis que 20 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 44 080 cas positifs dont 41 833 guéris, 1 178 décès et 1068 patients encore sous traitement.



Concernant la vaccination, le ministère a rapporté que 556 876personnes ont été vaccinées depuis le 23 février.



Lundi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de « tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières ».



Le Président de la République a invité le Ministre de la Santé à accentuer le plaidoyer sur le port systématique du masque, la limitation des rassemblements, ainsi que le déploiement soutenu de la campagne vaccinale.