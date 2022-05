Covid-19: trois (3) nouvelles infections signalées à Dakar, ce jeudi

Le ministère de la Santé et de l'Action rapporte ce Jeudi 19 mai 2022, trois (3) nouvelles contaminations liés à la maladie du coronavirus. Sur 882 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.35% .



Ces nouvelles infections sont issus de la transmission communautaire signalés dans la région de Dakar dont deux cas dans le département de Dakar et un dans le département de Keur Massar.



Le bulletin quotidien du MSAS fait était de 64 patients déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation.



Et qu'aucun cas de décès n'a été enregistré durant les dernières 24 heures.



A ce jour, 86 058 personnes ont été déclarés positifs dont 84 073 guéris, 1966 décidés, et donc 18 sous traitement Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 474 994.