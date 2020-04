#Covid_19 - Des Sénégalais recadrent Thione, Youssou Ndour et tous les artistes qui ont pleurniché devant le ministre

La rencontre du ministre de la Culture Abdoulaye Diop, mardi avec quelques personnalités de la musique sénégalaise notamment Thione Seck, Youssou Ndour, Ismaëla Lo, Baba Maal et Oumar Pène, pour faire échanger sur la crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de Covid-19, ne laisse pas indifférent des Sénégalais qui se sont prononcés suite aux réactions de la plupart des artistes musiciens. Ils ont donné leurs avis sur les complaintes de ces derniers.



Massamba Thiam, Président des artisans du village artisanal de Soumbédioune, pense que cette pandémie du coronavirus doit être une leçon pour ces musiciens qui se plaignent, et à qui il conseille de mettre en place une caisse sociale pour, dit-il « en cas de situation pareille pouvoir gérer leur problème ». Le Docteur Babacar Kane, croit que les artistes musiciens ne sont pas des Sénégalais à part entière. D’après lui, ce qu’a fait Thione Seck, n’est pas bien. Il soutient que tout le monde peut le faire. À ses yeux, si ces artistes musiciens manquent de quelques choses, leurs enfants en disposent.



En effet certains musiciens lors de cette rencontre ont fait part au ministre de leur situation de vie au point de demander une aide financière ponctuelle à l'Etat. Et le père du célèbre chanteur Wally Seck est allé jusqu’à remettre au ministre ses factures d’eau et d’électricité pour qu’il les paie pour lui. Micro trottoir !!!