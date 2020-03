#Covid19 - Gueule-Tapée: les populations appellent les autorités à aider le service d’Hygiène dans sa mission

La psychose s'installe petit à petit dans la Commune de Gueule Tapée. Dans cette ruelle, qui, auparavant refusait de monde, est aujourd’hui presque déserte. Pour cause : la maladie du Coronavirus. À l'angle 66, Rue 55, où loge le service d'Hygiène, le constat est le même. Les seuls occupants demeurent certains commerçants qui n'ont pas encore baissé leur rideau en cette journée de vendredi. Approchés par l'équipe de PressAfrik, ces riverains qui sont conscients que cette pandémie est dangereuse, appellent les autorités à aider le service d'Hygiène dans sa mission. À savoir, mener la lutte anti-vectorielle et la prophylaxie des maladies endémo-épidémiques. En ce temps où le Covid-19 gagne du terrain au Sénégal, avec 42 cas positifs déclarés le vendredi 20 mars 2020. Ils déplorent également la non-implication de leur maire qui, selon eux, devrait s'engager à sensibiliser ou à fournir de lots sanitaires pour leur protection.



Toutefois, les deux agents du service d'hygiène trouvés à la porte, prenant leur pause, renseignent que "la désinfection ne peut pas se faire pour toutes les maisons. Mais plutôt pour des maisons suspectes ou ayant hébergé des un positif de Covid-19. "Quid de savoir si cela est lié à un manque de moyens ou pas ? Le responsable Dia, explique à l’équipe de PressAfrik, que « ce lieu est un service commandé, on ne peut pas parler sans l’aval de nos supérieurs. Attendez le chef de la Brigade », lâche t-il avant de prendre congé. En attendant, les populations expriment leurs craintes...Regardez !!!