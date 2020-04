Covid_19 - Les Insuffisants Rénaux crient leur désespoir: « Nous sommes exténués »

En cette période où la pandémie du Covid-19 préoccupe plus les autorités sanitaires sénégalaises, les malades qui souffrent d’autres pathologies notamment les insuffisants rénaux se sentent oubliés. Fatigués de leur mauvaise prise en charge, ils ont décidé de sortir de leur mutisme pour crier leur ras-le-bol, dans un communiqué.



« Moins de 1 000 sénégalais sont en hémodialyse sur toute l’étendue du Sénégal. Tous les centres publics de dialyse du Sénégal sont pleins. Les nouveaux malades sont accueillis sur des listes d’attente ou la mort les cueille au bout de 15 jours », pleure le Mouvement des Insuffisants Rénaux du Sénégal dans le document.



Revenant sur leur plus vieille doléance, ils ont rappelé que : « La séance de dialyse dans les centres privés est à 65.000 frs soit 780.000 frs par mois, 9.360.000 frs par an toute notre vie ! Inaccessible pour le commun des sénégalais ».



Selon eux, la prise en charge des diabétiques vue leur nombre devrait être une priorité pour les autorités sanitaires. « 840.000 sénégalais sont diabétiques. La prise en charge des diabétiques dans le pays devrait être une priorité nationale pour les prochaines années », ont-ils renseigné. Quid des hypertendus avec 800.000 sénégalais atteints.



Toujours dans leur note, les insuffisants rénaux informent que « tous les Sénégalais de plus de 50 ans, risquent d’être porteurs d’une maladie non transmissible (diabète, hypertension, AVC, prostate, obésité, tabagisme et autres) dont la prise en charge est extrêmement coûteuse pour l’Etat à plus forte raison pour les individus ».



Face à cette pandémie du Covid-19, ces femmes et hommes disent être « exténués ». Et, « en ce mois béni de Ramadan, nous vous tendons avec grand espoir nos mains pour vous dire que « celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui », affirment-ils.