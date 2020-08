Covid19 : Mary Teuw Niane propose une célébration symbolique des événements religieux

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Mary Tew Niane a proposé une célébration symbolique des événements religieux tels que le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane pour combattre la maladie à coronavirus.



« Nous allons vers les grands rassemblements religieux (le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane), je pense qu’il faut commencer dès maintenant à les aborder avec les grands marabouts qui sont des citoyens qui comprennent ces enjeux. Le khalife des Mourides a été sans doute un des premiers à mettre des ressources à la disposition de l’Etat pour combattre cette épidémie. Le khalife des Tidianes a, jusqu’à aujourd’hui, restreint les prières dans les mosquées là où il contrôle », a d’emblée expliqué l’ancien ministre.



Mary Teuw Niane estime qu’en parlant à ces augustes personnes, en leur donnant l’exemple de la Mecque, cela devrait nous aider à organiser les activités religieuses à venir de manières symboliques de telles sortes que nous n’ayons ce rush humain qui conduira à une expansion de la maladie.



« L’Etat peut sensibiliser et doit sensibiliser pour que les rassemblements religieux se tiennent de manière symbolique ou ne se tiennent pas. Je pense que ces deux aspects, il faut le garder à l’esprit de manière symbolique parce qu’il y a des messages forts qui sortent de ces rassemblements. Nous savons que le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane sont très symboliques pour la toute la communauté musulmane, ça évitera les grands rassemblements qui peuvent être source de démultiplication du virus », a défendu l’Universitaire, estimant que cela peut être compris.