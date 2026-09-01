Hôpital de la Paix de Ziguinchor : l’intersyndicale annonce une série de grèves durant ce mois de septembre

A l’Hôpital de la Paix de Ziguinchor, au sud du Sénégal, l'intersyndicale des travailleurs se radicalise et annonce une série de grèves durant ce mois de septembre. Selon les informations relayées dans le journal de 12h de la RFM, les syndicalistes disent n'avoir obtenu aucune réponse concrète à leurs principales revendications. Ils dénoncent notamment les pannes d'équipement, les ruptures de réactifs et leurs difficiles conditions de travail.



«L'intersyndicale de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor informe l'opinion publique, les autorités administratives et sanitaires, ainsi que les usagers de l'hôpital de la Paix, de sa profonde préoccupation face à la situation persistante de l'établissement. Dans la recherche des résolutions à nos revendications, l'intersyndicale de l'hôpital de la Paix a rencontré la direction sur convocation de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, nous tenons à informer tout le monde que les discussions ne nous ont pas permis d'avoir des solutions concrètes», a précisé Ousmane Diba, coordonateur de l’intersyndicale.



Par ailleurs, étant donné qu’un «hôpital ne peut pas vivre de promesses», l’intersyndicale annonce une série de grève pour «dire stop à l'attentisme» des autorités. «Comment demander aux professionnels de la santé de faire plus lorsque les infrastructures se dégradent, que les effectifs restent insuffisants et que certains droits financiers connaissent des retards ? », s’est questionné le coordonateur, rappelant que la «santé n'est pas une promesse».



Face à l'absence de «réponses suffisamment concrètes», l'intersyndicale annonce enfin deuxième plan d'action. Ce mouvement d’humeur sera caractérisé par «une grève générale» les jeudi 3 et vendredi 4 septembre.