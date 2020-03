Covid_19 - Thiatt et Aliou Sané de Y’en A Marre au Palais avec Macky

A leur sortie d'audience, Aliou Sané et Cie ont partagé le contenu de leur discussion avec le chef de l'Etat sur la situation du pays. "Nous lui avons dit tout ce qu’on était en train de faire, et qu’en même temps que la plupart des Sénégalais, l’écrasante majorité des citoyens, nous adhérons à ce qui est en train d’être fait en termes de politiques pour barrer la route au coronavirus. Nous avons discuté de tout cela. Mais aussi 'Y’en a marre' en tant que mouvement social aussi, préoccupé par l’impact que ces mesures. (...) Même dans le monde, l’épidémie a un impact sur le quotidien des travailleurs. Des commerces ont fermé, le secteur informel est touché, et on sait ce que cela génère avec tous ceux qui s’activent comme jeunes dans ce secteur. Ces travailleurs-là qui sont déjà préoccupés par cette maladie, on a exprimé au président de la République le souhait de ces travailleurs d’être rassurés de ce point de vue, à travers un accompagnement de l’État. Nous avons proposé des choses concrètes comme par exemple sur les trois mois qui arrivent que le gouvernement du Sénégal puisse prendre en charge les factures d’eau et d’électricité des Sénégalais pour soulager les familles. Mais aussi, nous avons exhorté le président à faire en sorte que les 69 milliards qui ont été dégagés pour des vivres, puissent arriver aux Sénégalais qui en ont besoin. Nous lui avons dit que c’est ce qui allait cimenter cet élan qu’il y a actuellement.", a confié le Coordonnateur rapporté par Emédia.