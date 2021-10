Covid_19: le Sénégal est classé sur la liste des pays "verts" par la France

Selon un document officiel publié sur le site du Quai D'Orsay, le Sénégal est maintenant sur la carte actualisée des pays « verts ». Sont considérés comme pays « verts », les pays dans lesquels aucune circulation active du virus n'est observée et aucun variant préoccupant n'est recensé.



Désormais, les voyageurs en provenance ou à destination d'un pays vert comme le Sénégal, qu'ils soient vaccinés ou non, ne sont pas soumis aux mesures contraignantes pour entrer ou sortir du territoire Français.



S'agissant des autres pays sur la liste des pays « verts », il y a des pays de l'espace européen ainsi que Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint Marin, la Suisse et le Vatican. A cette liste viennent s'ajouter, l'Australie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, Brunei, le Canada, le Chili, le Sénégal, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, Hong-Kong, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Nouvelle -Zélande, le Qatar, le Rwanda, Singapour, Taiwan, l'Union des Comores, l'Uruguay et le Vanuatu.



Néanmoins, il reste un certains nombres de mesures à respecter. A lire ci-dessous !