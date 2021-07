Covid_19 sn - Les cas (356) et les décès (5) explosent ce mercredi

Les chiffres rapportés par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal sont alarmants. Sur 2388 tests réalisés, 356 sons revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,91%.



Il s'agit de 127 cas contacts suivis par les services et de 229 cas issus de la transmission communautaire.



Aussi, 05 décès ont été enregistrés le mardi 06 Juillet 2021.

20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Toutefois, 73 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclares guéris.



A ce jour, 44 436 con ont été déclarés positifs dont 41 900 guéris, 1183 décédés et 1346 sous traitement



Le mardi i 06 Juillet 2021, 7142 personnes ont été vaccins, portant le nombre total à 564 015.



Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective.