Covid_19Sn - Vers une suspension des cours à l'Ucad

Va-t-on vers la suspension des cours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ? Tout porte à le croire. D’après nos confrères de L'As, une décision tendant à suspendre les enseignements serait, depuis hier, lundi sur la table du Recteur. Une réunion de l’Assemblée de l’université serait même prévue ce mardi matin pour entériner la mesure. Laquelle semble corroborée par message d’alerte lancé par la commission santé Covid-Ucad.



Dans ce message, les membres de la commission font savoir que, “suite au bilan faisant état de 17 décès de jeunes dans nos hôpitaux, constatant que les jeunes sont les plus récalcitrants au respect des mesures barrières et à la vaccination, la commission santé Covid-Ucad exhorte les membres de la communauté à ne pas verser dans le déni de la maladie, prendre conscience de la gravité de la situation et à éviter de faire de l’Université un cluster”. Il est recommandé également de respecter les mesures barrières, de se vacciner contre la Covid-19, etc.