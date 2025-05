Trafic de drogue : 12 boulettes de cocaïne saisies sur un ressortissant étranger à Dakar

Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a permis l’arrestation d’un individu de nationalité étrangère, en possession d’importantes quantités de drogue dure et de matériel suspect, dans le quartier de Mbao.



L’interpellation fait suite à un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau actif dans le trafic de drogue dure dans cette localité de la banlieue dakaroise. La fouille a permis de saisir 12 boulettes de cocaïne pure (17g chacune), 11 sachets de crack de 2,5g, 200g de cocaïne frelatée à la poudre de talc, ainsi que deux bracelets électroniques, un arsenal logistique lié au trafic et la somme de 400 000 francs CFA en espèces.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les faits présumés d’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, blanchiment de capitaux, ainsi que tentative de corruption.