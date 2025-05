Coupe du Sénégal - Tapis vert polémique : Builders FC attaque la FSF et promet de "récupérer sa victoire volée"

La tension monte d'un cran dans la Coupe du Sénégal. Suite à la décision de la Commission de discipline de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) d'attribuer la victoire au Jaraaf sur tapis vert, le club de troisième division Builders FC ne décolère pas. Face à la presse ce vendredi, son manager, Mamadou Pape Gueye Diop, a exprimé toute son indignation et annoncé une contre-offensive musclée.



"C'est petit pour un club comme le Jaraaf, qui cherche à positionner son président Cheikh Seck comme candidat à la présidence de la FSF", a-t-il fustigé d'entrée. Builders FC, qui avait arraché sa qualification sur le terrain, conteste fermement la décision de la Commission de discipline : "Le Jaraaf peut bel et bien faire une évocation, mais qu'elle se fasse dans les règles de l'art. Sinon, ils vont essuyer un deuxième revers."



Selon Mamadou Pape Gueye Diop, la victoire des siens était "acquise à la régulière, sans tricherie", et seule une sanction individuelle du joueur incriminé aurait été envisageable : "Au pire des cas, on pouvait sanctionner le joueur, pas plus."



Vers une bataille judiciaire ?



Builders FC ne compte pas s'arrêter là. Le club a déjà fait appel devant la Commission de recours de la FSF, dont il espère une décision favorable. Mais les dirigeants vont plus loin : ils annoncent leur intention de saisir le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), ainsi que ministère des Sports.



Et ce n'est pas tout. Si la décision n'est pas renversée au niveau national, Builders FC envisage une escalade au niveau international : la CAF, la FIFA, voire le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) sont cités comme recours possibles.



Une affaire à suivre



Cette affaire met en lumière les tensions qui entourent non seulement la compétition, mais aussi la prochaine élection à la tête de la FSF, où les ambitions du président du Jaraaf, Cheikh Seck, pourraient bien parasiter l'équité sportive.



En attendant, le football sénégalais retient son souffle. Le sort de cette rencontre ne semble pas encore scellé.