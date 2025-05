Popenguine 2025 : Le ministre de l’Intérieur invite au respect des engagements pris

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a présidé ce vendredi 30 mai 2025, la réunion nationale préparatoire à la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue du 7 au 9 juin prochains.



À cette occasion, le ministre a exhorté l’ensemble des services de l’État impliqués dans l’organisation de cet événement religieux d’envergure à respecter les engagements pris, afin de garantir un bon déroulement de cet événement religieux mais aussi international.



« L’État, a pris plusieurs engagements, notamment dans le domaine de la sécurité, de l’assainissement, du transport, du ravitaillement en eau, entre autres. Je demande au gouverneur de la région de Thiès d’assurer le suivi des décisions déjà arrêtées et, enfin, au directeur général de l’administration territoriale d’assurer le suivi au quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial, de m’en rendre compte régulièrement», a déclaré le Général Tine.



Le ministre demande aux représentants des différentes structures de l’État, qui sont impliquées dans la préparation de l’organisation du pèlerinage à obéir au respect des engagements qui ont été prise ensemble.



Jean Baptiste Tine invite à la tolérance et à «une dérogation spéciale » en ce qui concerne la circulation routière pour les régions lointaines.



Toutefois, il a tenu à préciser que cette flexibilité ne devait en aucun cas être interprétée comme une « permission de faire des accidents ».



« C’est l’occasion encore d’appeler tout le monde à vraiment communiquer sur cette question, à faire preuve de prudence, justement, pendant cette période. Je compte beaucoup sur vous tous, sur nous tous, pour appeler tout le monde à la prudence et au respect du code de la route », a assuré le ministre de l’Intérieur.