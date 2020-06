#Covid_19sn - 124 nouveaux cas, 18 patients en réanimation, 76 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 ce mercredi 10 juin 2020... Sur 1205 tests réalisés, 124 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,02%.



Il s'agit de 109 cas contacts et de 15 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : 04 à Mbao, 02 à Guédiawaye, 01 à Pikine, 01 aux Maristes, 01 à Yeumbeul, 01 à Grand Yoff, 01 à Dieuppeul, 01 à Yarakh, 01 à Ziguinchor, 02 à Touba.



La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 76 patients qui étaient sous traitement et dix-huit (18) cas graves en réanimation.



A ce jour, le Sénégal compte 4640 cas déclarés positifs, dont 2885 guéris, 52 décédés, et 1702 sous traitement.