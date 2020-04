#Covid_19sn - Le ministère de la Santé a dénombré 98 cas communautaires dont 11 nouveaux ce jeudi

11 cas nouveaux communautaires enregistrés ce jeudi 30 avril sur les 1161 tests réalisés. Ces cas issus de la transmission communautaire sont répartis comme suit: 1 à Mbao, 1 aux Maristes, 8 à Touba et 1 à Mbacké. Depuis le début de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé a relaté exactement 98 cas communautaires sur l'ensemble de ses points quotidien. Mais il y a un petit bémol avec ce nombre puisqu'hier, après la situation du jour qui faisait état de 6 cas, le médecin-chef du District de Thiès Mamadou Faye a rectifié dans les médias et parlé plutôt de 2 cas dont un signalé au village de Tassett et un autre dans le quartier de Thialy.



A ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs dont 334 cas guéris, 9 décédés, 1 évacué et 589 cas sous traitement.