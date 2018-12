Crash de l’hélicoptère de l’armée : les secouristes élevés à l’Ordre du Lion

Les 56 personnes qui ont porté les premiers secours aux victimes du crash de l’hélicoptère de l’armée sénégalaise le 14 mars dernier ont été élevés au grade de chevalier de l’Ordre national du Lion.



Ces «héros», ont largement contribué au sauvetage de certains des occupants de l’appareil, grâce à la rapidité de leur intervention. Saluant leur geste, le Président Macky Sall qui les a reçus jeudi au Palais de la République a salué leur courage et leur abnégation qui peuvent servir de références à tous les Sénégalais.



«En procédant à votre décoration, dans l’Ordre national du Lion, pour ces hauts faits de courage et de dévouement, je tiens à vous exprimer la gratitude de la nation. Mais, je tiens surtout à vous donner en exemple aux générations actuelles et celles à venir», indique Macky Sall.



Avant d’ajouter dans des propos repris par Aps : «Votre courage et votre altruisme doivent rester soigneusement gardés dans notre mémoire collective pour servir, en tout temps et en tous lieux, de référence».



Le chef de l’Etat a accompagné ces décorations d’une enveloppe de 500 000 francs Cfa à chacun des pêcheurs ayant participé aux opérations de secours.