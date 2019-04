Crash du Vol ET 302 : Que disent les premiers résultats de l'enquête ?

Les autorités éthiopiennes ont publié les conclusions préliminaires de l'enquête concernant le crash du vol ET 302 d'Ethiopian Airlines le mois dernier.



Selon l'enquête préléminaire, l'avion avait un certificat valide pour voler, les pilotes ont été jugés compétents.



Des descentes en piqué répétitives et intempestives ont été constatées au cours de l'enquête préliminaire. Le ministre des Transports éthiopien a déclaré que l'équipage du Boeing 737 Max 8 avait correctement suivi toutes les procédures du constructeur afin de reprendre le contrôle de l'avion, mais ils n'y sont pas parvenus.

Observateurs et experts estiment que le système de stabilisation de l'appareil MCAS a joué un rôle essentiel dans l'accident. Ce logiciel avait déjà été mis en cause dans la catastrophe survenue le 29 octobre dernier d'un 737 MAX 8 de Lion Air, qui avait fait 189 morts.



Ces deux catastrophes rapprochées ont conduit il y a trois semaines les autorités du monde entier à immobiliser toute la flotte des 737 MAX en raison de leurs similitudes : accidents survenus quelques minutes après le décollage à l'issue de mouvements d'oscillation brutaux et rapprochés.



Selon les recommandations issues de l'enquête, le système de commandes de vol de l'avion devrait être revu avant sa remise en service.



Le vol ET 302 s'est écrasé le 10 mars, six minutes après le décollage. Cent cinquante-sept personnes ont été tuées dans l'accident.