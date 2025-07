Au Kenya, au moins 10 morts dans des manifestations sous fort encadrement policier

Au moins 10 personnes ont été tuées et des centaines d'autres arrêtées lundi au Kenya lors d'une nouvelle journée de manifestations antigouvernementales marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre, selon la Commission nationale des droits humains (KNCHR) et la police.



La KNCHR, institution publique indépendante, a également accusé la police de coopérer avec des bandes criminelles, alors que les forces de sécurité avaient été déployées en grand nombre pour couper les principales voies d'accès à Nairobi, dont les rues étaient vides, à l'occasion de la Journée Saba Saba.



La Journée Saba Saba ("Sept, sept" en swahili, pour 7 juillet) commémore chaque année le soulèvement du 7 juillet 1990, lorsque les Kényans ont manifesté pour l'instauration du multipartisme durant le régime autocratique de Daniel arap Moi (1978-2002).



Cette année, cet hommage se conjugue à la vague de contestation qui secoue depuis plus d'un an la locomotive économique de l'Afrique de l'Est contre les taxes, la corruption, la pauvreté, les disparitions forcées et les brutalités policières sous la présidence de William Ruto.