Financement illicite de campagnes: le siège du RN perquisitionné dans le cadre d'une enquête

Le chef de parti a assuré que cette perquisition avait commencé à 8h50 (6hTU) mercredi 9 juillet et a précisé qu'elle concernait aussi « les bureaux des dirigeants ». « L'intégralité des dossiers qui concernent les dernières campagnes régionales, présidentielles, législatives et européennes sont aujourd'hui entre les mains de la justice », a expliqué Jordan Bardella.

Une « opération spectaculaire et inédite »

Il a dénoncé une « opération spectaculaire et inédite » qui s'inscrit selon lui « dans une nouvelle opération de harcèlement ». « C'est une atteinte grave au pluralisme et à l'alternance démocratique », s'est-il indigné, estimant que « jamais aucun parti d'opposition n'a subi un tel acharnement sous la Ve République ».



La veille, le parquet européen avait annoncé avoir ouvert une enquête sur la famille politique à laquelle appartenait le Rassemblement national au Parlement européen avant 2024 pour diverses irrégularités financières, mais on ignore si la perquisition est liée à cette enquête.