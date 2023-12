Crédit hôtelier: des acteurs du secteur touristique de Mbour dénoncent une distribution sélective

Face à la presse, ils ont dénoncé des discriminations au niveau du secrétariat permanent du crédit hôtelier. A noter que le Président Macky Sall avait donné des directives pour la mise à disposition d'un certain nombre de ressources pour les acteurs du secteur. Des engagements qui selon les plaignants n’ont pas été respectés.



"Le crédit hôtelier, tout le monde le sait depuis sa création c'est un partage de "bouki" qui se fait. Ce n'est pas équitable. C'est un partage entre copains. Les acteurs interpellent le Chef de l'Etat. Les différents ministres qui ont occupé le poste et qui ont géré le crédit hôtelier n'ont jamais été juste, ni équitable", dénonce le collectif des acteurs et propriétaires d'hôtels par la voix de Mouhamed Faouzou Dème, expert en tourisme.



Par la voix de M. Dème, ces acteurs déplorent une concurrence déloyale, « Il y a une concurrence déloyale. Il y a des hôtels qui payent des taxes et ceux qui ne payent pas. Il y a ceux qui sont répertoriés et ceux qui ne le sont pas. Et c'est le service de la réglementation qui doit s'en charger. Il faut que le chef de l'Etat sache que le secteur du tourisme est un secteur clé, il ne peut pas être entre les mains d'un marchand ambulant, ni de ceux d'un politicien. Il doit être géré par les professionnels eux-mêmes. Quand nous nous rendons au ministère du Tourisme, c'est comme si nous étions des malpropres alors que les acteurs touristiques sont des gens qui créent de la richesse, qui participent au PIB et au développement du pays. On ne nous donne pas le respect qui correspond à notre statut, à notre engagement ».



Les acteurs touristiques de Mbour veulent une administration généreuse, compétente, capable de prendre en considération leurs attentes. Ils déplorent le manque de considération dont ils sont victimes. Le Collectif fort de 350 membres renseigne Seneweb, veut un traitement équitable dans la distribution du crédit hôtelier.