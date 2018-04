Crise scolaire : les enseignants persistent et déroulent leur 6e plan d'action à partir de ce mardi

Les syndicats d'enseignants n'ont apparemment pas l'aval de la base pour mettre un terme à leur mot d'ordre de grève, après les promesses du chef de l'Etat d'amener l'indemnité de logement à 85 000 Fcfa et les prières du Khalife de la famille tidiane de Tivaouane, Serigne Mbaye Sy Mansour, dimanche dernier.



En effet, l'Intercadre a décidé à partir de ce mardi, de dérouler son 6e plan d'action qui va consister en un débrayage ce 10 avril et d'une grève totale les mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018, dans le préscolaire et le moyen secondaire



Les syndicats d'enseignants demandent depuis plusieurs mois au gouvernement de concrétiser les accords signés en 2014 et qui consacreraient, entre autres engagements, à aligner l'indemnité de logement à 100 mille Fcfa pour tous les enseignants.