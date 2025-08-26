Cybersécurité : la chanteuse Bibiche placée en garde à vue pour "atteinte aux bonnes mœurs"

La chanteuse Ndèye Maguette Ndiaye, plus connue sous le nom de Bibiche, recherchée depuis plusieurs jours, a finalement été interpellée. Elle a été auditionnée lundi par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) à la suite de la controverse provoquée par la diffusion de son clip « Fumu daal baxna ».
Malgré ses excuses publiques pour « atteinte aux bonnes mœurs », l'artiste a été placée en garde à vue. Elle sera présentée au parquet ce mardi, où les autorités judiciaires décideront de la suite à donner à cette affaire.
