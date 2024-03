Dagana : le ministre de l'intérieur vient voter

Le ministre de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé vient de voter dans sa ville natale à Dagana. "J'ai parcouru 400 km pour accomplir mon devoir citoyen. C'est avec beaucoup d'émotion que je vote ici dans mon ancienne école. Le code électoral ne me donne pas le droit de voter à Dakar. Donc, je retourne à Dakar pour aller superviser le déroulement du vote. je remercie tout le monde et je demande à tout le monde de prier pour le Sénégal. Puisque nous sommes dans le mois de ramadan pour les musulmans et carême pour les chrétiens. Cette conjonction de facteurs fait que nous devons prier pour un Sénégal de paix", a déclaré le ministre de l'intérieur.