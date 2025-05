Dagana : un jeune berger tué à coups de coupe-coupe par ses frères pour une vache

Un drame familial d’une rare violence s’est produit samedi 25 mai 2025 dans la commune de Gnith, département de Dagana, au nord du Sénégal. Un jeune berger originaire du village de Deymane a été sauvagement tué à coups de coupe-coupe par ses deux frères.



Les faits se sont déroulés aux environs de 17 heures, dans le village de Diagane, où les trois frères étaient en transhumance avec leur troupeau. Une violente dispute aurait éclaté entre eux. Les deux aînés accusaient leur cadet d’avoir volé une vache. La situation a rapidement dégénéré et les deux frères ont asséné plusieurs coups de coupe-coupe à leur petit frère. Ce dernier est mort sur le coup.



Alertée, la Brigade de proximité de Ross-Béthio s’est rapidement rendue sur place, accompagnée des infirmiers chefs de poste de Ndiawar et de Kheune. Le corps sans vie de la victime a été transporté à la morgue du centre de santé de Ross-Béthio.



L’un des présumés auteurs a été interpellé et placé en garde à vue. Le second suspect, actuellement en fuite. Une enquête a été ouverte.