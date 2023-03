Dakar: 15,8 % des ménages n’assurent qu’un seul repas par jour (Epcm)

La conjoncture économique et sociale a affecté les ménages à Dakar au quatrième trimestre 2022. En effet durant cette période, les ménages qui n'assurent qu'un seul repas par jour sont ressortis à 15, 8 %.



L’Enquête de perception de la conjoncture par les ménages (Epcm) parcourue par le journal Les Echos fait également état d'une hausse des dépenses alimentaires pour la plupart des ménages interrogés (94,1%).



Par contre, pour ce qui est de la situation économique du pays, les ménages ont été moins pessimistes au quatrième trimestre 2022, en comparaison au trimestre précédent.



Le journal rapporte que les soldes correspondants à leur niveau de vie présent et futur se sont respectivement renforcés de 3,8 et 5,8 points, en variation trimestrielle, et demeurent toujours au-dessous de leurs moyennes à long terme.