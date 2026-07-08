Dakar : Coopération et migration circulaire au cœur des échanges entre Ahmadou Al Aminou Lô et Yolanda Diaz

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, a reçu ce mercredi 8 juillet 2026 à Dakar la vice-présidente du gouvernement espagnol, Yolanda Diaz, pour échanger sur la coopération bilatérale et notamment sur « la migration circulaire », selon une annonce officielle de la Primature.



Mme Diaz, qui occupe également les fonctions de ministre du Travail et de l’Économie sociale en Espagne, séjourne dans la capitale sénégalaise dans le cadre de la deuxième édition du Forum africain sur l’Économie sociale et solidaire, ouvert la veille.